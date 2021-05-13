Сборная Беларуси по хоккею проиграла Казахстану. Это был предпоследний товарищеский матч перед ЧМ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела предпоследний товарищеский матч перед чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 мая в Риге наша команда сыграла с Казахстаном.

С капитанской нашивкой нашу сборную на лед вывел Дмитрий Знахаренко, а место в воротах занял Константин Шостак. В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а во второй трети Михаил Захаров сделал неожиданный финт, заменив Шостака на Тэйлора. «Засушить» свой отрезок Дэнни не сумел, и за пять минут до перерыва казахстанцы счет открыли, а в середине третьего периода удвоили перевес.