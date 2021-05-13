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Сборная Беларуси по хоккею проиграла Казахстану. Это был предпоследний товарищеский матч перед ЧМ

13 мая 2021 20:46
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела предпоследний товарищеский матч перед чемпионатом мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 мая в Риге наша команда сыграла с Казахстаном.

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Казахстану. Это был предпоследний товарищеский матч перед ЧМ-1

С капитанской нашивкой нашу сборную на лед вывел Дмитрий Знахаренко, а место в воротах занял Константин Шостак. В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а во второй трети Михаил Захаров сделал неожиданный финт, заменив Шостака на Тэйлора. «Засушить» свой отрезок Дэнни не сумел, и за пять минут до перерыва казахстанцы счет открыли, а в середине третьего периода удвоили перевес.

Сборная Беларуси по хоккею проиграла Казахстану. Это был предпоследний товарищеский матч перед ЧМ-4

Обе шайбы наш соперник забросил в большинстве. Белорусы в свою очередь отличиться так и не смогли, в итоге поражение – 0:2.

Второй товарищеский матч сборных Беларуси и Казахстана состоится 15 мая.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Знахаренко # Константин Шостак # Михаил Захаров # Дэнни Тэйлор # Фотофакт

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