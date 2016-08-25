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Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 Джавид Гамзатов: Мечтаю об олимпийском золоте!

25 августа 2016 08:04
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О спорте

В 9 лет пришёл в спорт. Наверное, просто для того, чтобы не сидеть дома. А потом – это «затянуло», появилось желание выступать, бороться.

Когда я соревновался по вольной борьбе, выступал параллельно и по греко-римской борьбе. Этот спорт делает из мальчика мужчину, и это – самое главное. Занимаясь спортом, не нужно бояться, что он попадёт на улицу и будет заниматься какими-то ненужными делами.

О Беларуси

Когда я приехал в Беларусь, мне было 17 лет. Конечно, уехать из родного дома в другую страну, – для молодого парня это всегда сложно и обидно. Я уже более шести лет представляю эту страну. Белорусская команда всегда отличается дружелюбием. Все дружные, поддерживают друг за друга. Мне очень приятно тренироваться с этими ребятами.

Об Олимпийских играх

Мечта сбылась – попасть на Олимпиаду, выиграть медаль, желательно золотую. Но на этот раз – не получилось. Я был настроен на победу. Но немного не получилось. Конечно, тренер мне помогал, подсказывал.

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 Джавид Гамзатов: Мечтаю об олимпийском золоте!-1


Ощущения от участия в Олимпийских играх – самые прекрасные. Это просто надо увидеть самому, почувствовать это. Когда видишь плоды своего труда – это очень приятно.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Джавид Гамзатов

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