Бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 Джавид Гамзатов: Мечтаю об олимпийском золоте!

О спорте

В 9 лет пришёл в спорт. Наверное, просто для того, чтобы не сидеть дома. А потом – это «затянуло», появилось желание выступать, бороться.

Когда я соревновался по вольной борьбе, выступал параллельно и по греко-римской борьбе. Этот спорт делает из мальчика мужчину, и это – самое главное. Занимаясь спортом, не нужно бояться, что он попадёт на улицу и будет заниматься какими-то ненужными делами.

О Беларуси

Когда я приехал в Беларусь, мне было 17 лет. Конечно, уехать из родного дома в другую страну, – для молодого парня это всегда сложно и обидно. Я уже более шести лет представляю эту страну. Белорусская команда всегда отличается дружелюбием. Все дружные, поддерживают друг за друга. Мне очень приятно тренироваться с этими ребятами.

Об Олимпийских играх

Мечта сбылась – попасть на Олимпиаду, выиграть медаль, желательно золотую. Но на этот раз – не получилось. Я был настроен на победу. Но немного не получилось. Конечно, тренер мне помогал, подсказывал.