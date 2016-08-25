ФК БАТЭ 25 августа проведет решающий поединок за выход в групповой этап Лиги Европы с «Астаной»

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ на волоске от расставания с еврокубковой осенью. Ранее «желто-синие» уже огорчили своих поклонников, вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов, а сейчас находятся в шаге от прощания и с Лигой Европы.

В первом матче плей-офф против казахстанской «Астаны» подопечные Александра Ермаковича уступили на выезде 0:2 и теперь, чтобы исправить ситуацию, им придется приложить максимум усилий в завтрашнем домашнем поединке. А команде меж тем не смогут помочь травмированные в Астане Сергей Веремко и Александр Глеб.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

У нас не строится игра на одном футболисте. Нам очень важно, чтобы завтра мы были командой. И не важно, кто будет играть ключевую роль в каком-то эпизоде. Иванич, Гвилия, Стасевич. Важен результат, качественная игра.

Череду оплошностей, которые защита борисовчан допускает в последнее время, главком БАТЭ назвал нелепой случайностью. В матче, который для белорусского чемпиона станет ключевым в сезоне, подобных ошибок «желто-синим» нужно избежать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пресс-конференции в преддверии игры Александр Ермакович призвал не драматизировать ситуацию и дождаться финального свистка. Но параллельно отметил, что в случае неутешительного исхода готов принять удар на себя.

Александр Ермакович, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Я сделаю так, как будет лучше клубу. И, поверьте, я не буду сильно держаться за свое место, если почувствую, что я здесь не нужен. Мы прекрасно понимаем, что не показали своего уровня в Астане. Нам нужно показать свой уровень, нам нужна уверенность в своих силах. Надо, чтобы мы были командой. И, естественно, командой не только футболисты, но и все присутствующие на стадионе. И надо очень сильно хотеть победить.