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Олимпиада-2008: Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова лишены медалей

25 августа 2016 05:53
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Новости Беларуси. Минус две медали. Спустя восемь лет медальная копилка сборной Беларуси на Олимпиаде в Пекине оскудела на две награды. Как сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики допинг- пробы трех белорусских спортсменов дали положительный результат.

Как следствие Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова будут вынуждены вернуть серебряную и бронзовую награды тех игр. Еще одна фигурантка неприятной истории – Ирина Кулеша на играх в Пекине заняла четвертое место. Спортсмены временно отстранены от международных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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