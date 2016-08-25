Олимпиада-2008: Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова лишены медалей

Новости Беларуси. Минус две медали. Спустя восемь лет медальная копилка сборной Беларуси на Олимпиаде в Пекине оскудела на две награды. Как сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики допинг- пробы трех белорусских спортсменов дали положительный результат.

Как следствие Андрей Рыбаков и Анастасия Новикова будут вынуждены вернуть серебряную и бронзовую награды тех игр. Еще одна фигурантка неприятной истории – Ирина Кулеша на играх в Пекине заняла четвертое место. Спортсмены временно отстранены от международных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».