Владислав Бабкевич заключил контракт с питерским волейбольным «Зенитом»

Белорусский волейболист Владислав Бабкевич заключил контракт с питерским «Зенитом». С января 2024 года он выступал в клубе на правах аренды. Наш земляк стал лидером дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский волейболист Владислав Бабкевич заключил контракт с питерским «Зенитом». С января 2024 года он выступал в клубе на правах аренды. Наш земляк стал лидером дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За сезон диагональный набрал 656 очков. Показатель точных атак составляет 53 %. Бабкевич неоднократно становился лучшим игроком тура. Более того, он был признан самым ценным исполнителем соревновательного года. Новый контракт рассчитан на три сезона.