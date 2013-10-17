Юные крупские боксеры стали призерами международного турнира, прошедшего в Гомельской области

Новости Беларуси. Крупские боксеры поднялись на пьедестал международного турнира , прошедшего в Гомельской области. В течение трех дней более 100 юных спортсменов из Беларуси, России и Украины боролись за золото на ринге Ветковской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Крупскую школу бокса представили несколько воспитанников.

После очередной победы юные боксеры проводят активные тренировки и готовятся к новым поединкам. Ждут тренеры существенных результатов от первенства области. Старт турнира был дан на этой неделе. Победители представить столичный регион на республиканском чемпионате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей павлюкевич, призер международного турнира:

Белорусская школа на высоком уровне, она может конкурировать.

Было очень сложно, бои были тяжелые. Я результатами своими доволен.

Владимир Охремчук, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Крупского райисполкома:

Это опыт к официальным стартам, первенству области, Республики Беларусь. Поэтому практика хорошая. И сейчас нас ждут областные соревнования, дальше – республиканские. Поэтому это один из этапов подготовки.