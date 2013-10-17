Прямой эфир

Юные крупские боксеры стали призерами международного турнира, прошедшего в Гомельской области

17 октября 2013 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупские боксеры поднялись на пьедестал международного турнира , прошедшего в Гомельской области. В течение трех дней более 100 юных спортсменов из Беларуси, России и Украины боролись за золото на ринге Ветковской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Крупскую школу бокса представили несколько воспитанников.

После очередной победы юные боксеры проводят активные тренировки и готовятся к новым поединкам. Ждут тренеры существенных результатов от первенства области. Старт турнира был дан на этой неделе. Победители представить столичный регион на республиканском чемпионате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей павлюкевич, призер международного турнира:
Белорусская школа на высоком уровне, она может конкурировать.
Было очень сложно, бои были тяжелые. Я результатами своими доволен.

Владимир Охремчук, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Крупского райисполкома:
Это опыт к официальным стартам, первенству области, Республики Беларусь. Поэтому практика хорошая. И сейчас нас ждут областные соревнования, дальше – республиканские. Поэтому это один из этапов подготовки.

# Мировой бокс

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпийский огонь отправился на Северный полюс
16 октября 2013 14:28

Олимпийский огонь отправился на Северный полюс

Редфу о знакомстве с Азаренко: Виктория была моей поклонницей и хотела встретиться со мной
16 октября 2013 08:57

Редфу о знакомстве с Азаренко: Виктория была моей поклонницей и хотела встретиться со мной

В Бразилии футбольные фанаты подрались прямо на трибунах, потому что в перерыве между матчами им стало скучно
15 октября 2013 08:59

В Бразилии футбольные фанаты подрались прямо на трибунах, потому что в перерыве между матчами им стало скучно