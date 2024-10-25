Николай Салыго вернулся на первое место в списке бомбардиров МХЛ

На первых ролях белорусы и в Молодежной хоккейной лиге России. Николай Салыго вернулся на первое место среди бомбардиров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне он отличился очередной шайбой за «Шинник». «Бобры» были сильнее капитана – 5:2. Данный бросок стал уже 14-м точным со старта сезона. Также за плечами форварда 24 передачи. Белорусский коллектив удерживает первое место в турнирной таблице Серебряного дивизиона.