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Николай Салыго вернулся на первое место в списке бомбардиров МХЛ

25 октября 2024 15:05
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На первых ролях белорусы и в Молодежной хоккейной лиге России. Николай Салыго вернулся на первое место среди бомбардиров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Николай Салыго вернулся на первое место в списке бомбардиров МХЛ-1

Накануне он отличился очередной шайбой за «Шинник». «Бобры» были сильнее капитана – 5:2. Данный бросок стал уже 14-м точным со старта сезона. Также за плечами форварда 24 передачи. Белорусский коллектив удерживает первое место в турнирной таблице Серебряного дивизиона.

# Хоккей

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