Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы

Открытый турнир по боксу MINSK OPEN стартует уже на следующей неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для юных мастеров кожаной перчатки – это отбор на первенство Европы и международные игры «Дети Азии». Именно поэтому сейчас идет усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям.

Один боксерский ринг на стадионе «Динамо» собирает вокруг себя целую столичную СДЮШОР по боксу и скалолазанию. Места хватает всем. К слову, победителей здесь буквально штампуют – достаточно трех лет, чтобы выиграть на городских стартах. На мемориал Ботвинника отправляются финалисты первенства Минска.

Андрей Папроцкий, старший тренер СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Это международный будет турнир прежде всего. То есть приедут разные страны боксировать. То есть получат опыт, увидят как боксируют ребята из дальнего зарубежья. Тот же Азербайджан приедет, Россия – лидер бокса. Это полезно, прежде всего, и тренеру, и боксерам – опыт.

Эти ребята на следующей неделе представят столицу на открытом турнира по боксу MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Беларусь Владимира Ботвинника, который является кумиром не одного поколения белорусских боксеров.

Андрей Папроцкий:

Он работал в школе нашей, целую плеяду боксеров подготовил, которые выступали везде на международной арене и занимали места. И его ученики сейчас работают тренерами. В истории это фундамент. Прежде всего, для дальнейшего роста боксера, человека вообще.

Даниил Кочнев, воспитанник СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Ботвинник – это вообще заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Турнир для меня значит многое. Я хочу занять первое место. Если я проиграю, это будет бесценный опыт. И в дальнейшем я буду усерднее тренироваться и работать над этим. Чтобы в следующий раз не проиграть.

На предстоящем старте выступят сильнейшие юниоры из пяти стран: Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргыстана. Около 170 боксеров. Награды парни разыграют в 13 весах, девочки – в четырех. Все участники заряжены на победу.

Глеб Кузьмич, воспитанник СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:

Я думаю, что я готов к турниру MINSK OPEN. Я хочу там победить. У меня хватит и сил, и характера.