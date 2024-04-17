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Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы

17 апреля 2024 19:19
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Открытый турнир по боксу MINSK OPEN стартует уже на следующей неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для юных мастеров кожаной перчатки – это отбор на первенство Европы и международные игры «Дети Азии». Именно поэтому сейчас идет усиленная подготовка к предстоящим соревнованиям.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-1

Один боксерский ринг на стадионе «Динамо» собирает вокруг себя целую столичную СДЮШОР по боксу и скалолазанию. Места хватает всем. К слову, победителей здесь буквально штампуют – достаточно трех лет, чтобы выиграть на городских стартах. На мемориал Ботвинника отправляются финалисты первенства Минска.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-4

Андрей Папроцкий, старший тренер СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:
Это международный будет турнир прежде всего. То есть приедут разные страны боксировать. То есть получат опыт, увидят как боксируют ребята из дальнего зарубежья. Тот же Азербайджан приедет, Россия – лидер бокса. Это полезно, прежде всего, и тренеру, и боксерам – опыт.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-7

Эти ребята на следующей неделе представят столицу на открытом турнира по боксу MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Беларусь Владимира Ботвинника, который является кумиром не одного поколения белорусских боксеров.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-10

Андрей Папроцкий:
Он работал в школе нашей, целую плеяду боксеров подготовил, которые выступали везде на международной арене и занимали места. И его ученики сейчас работают тренерами. В истории это фундамент. Прежде всего, для дальнейшего роста боксера, человека вообще.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-13

Даниил Кочнев, воспитанник СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:
Ботвинник – это вообще заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Турнир для меня значит многое. Я хочу занять первое место. Если я проиграю, это будет бесценный опыт. И в дальнейшем я буду усерднее тренироваться и работать над этим. Чтобы в следующий раз не проиграть.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-16

На предстоящем старте выступят сильнейшие юниоры из пяти стран: Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргыстана. Около 170 боксеров. Награды парни разыграют в 13 весах, девочки – в четырех. Все участники заряжены на победу.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-19

Глеб Кузьмич, воспитанник СДЮШОР по боксу и скалолазанию г. Минска:
Я думаю, что я готов к турниру MINSK OPEN. Я хочу там победить. У меня хватит и сил, и характера.

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы-22

Соревнования стартую 23 апреля на базе велодрома «Минск-Арены». Победители определятся в следующую пятницу, 26 апреля.

# Спортивные соревнования

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