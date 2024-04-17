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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги

17 апреля 2024 19:04
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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги-1

В среду, 17 апреля, они встречались с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово». Первый сет наши девушки оставили за собой – 25:22. Во втором сильнее были уже соперницы – 26:24. Однако в третьей и четвертой партии увереннее выглядели вновь подопечные Ольги Пальчевской – 25:16; 25:12. Итог – 3:1 по сетам. В четверг, 18 апреля, «Минчанка» сыграет с нижегородской «Спартой».

# Волейбол

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