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«Юность» проиграла «Витебску» в чемпионате Беларуси по хоккею

18 января 2023 12:49
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В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 17 января были сыграны очередные поединки. В центральной встрече «Юность» на домашнем льду принимала «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» проиграла «Витебску» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

До вчерашнего противостояния статистика очных встреч была в пользу столичной команды – 2:0. Однако на этот раз дружина «Витебска» не намеревалась уступать и в сухую обыграла минчан с уверенным счетом 4:0. Дубль в свой актив записал Елисеенко. Тем не менее «медведи» остаются пятыми в турнирной таблице.

«Юность» проиграла «Витебску» в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Полные результаты игрового вечера на экранах.

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# Хоккей Беларуси # Антон Елисеенко # Фотофакт

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