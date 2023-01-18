«Юность» проиграла «Витебску» в чемпионате Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 17 января были сыграны очередные поединки. В центральной встрече «Юность» на домашнем льду принимала «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До вчерашнего противостояния статистика очных встреч была в пользу столичной команды – 2:0. Однако на этот раз дружина «Витебска» не намеревалась уступать и в сухую обыграла минчан с уверенным счетом 4:0. Дубль в свой актив записал Елисеенко. Тем не менее «медведи» остаются пятыми в турнирной таблице.