Юлия Комлева: Белорусский союз конькобежцев сделал всё возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов

Новости Беларуси. Календарный год начали соревнованиями конькобежцы. Под сводами «Минск-Арены» стартовал открытый чемпионат страны по спринту и классическому многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Календарный год начали соревнованиями конькобежцы. Под сводами «Минск-Арены» стартовал открытый чемпионат страны по спринту и классическому многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на открытый статус мероприятия, заявились на него лишь белорусы. В соревнованиях приняли участие более двух десятков спортсменов, однако некоторые решили все же пробежать вне зачета. Программа дня состояла из двух квалификационных дистанций: 500 и 1 000 метров у девушек и мужчин.
Результаты, несмотря на достаточно обширную заявку, никого не удивили. Лучшим среди мужчин стал Игнат Головатюк, принимавший участие в Олимпийских играх 2018 года, а у девушек лучшее время числится за Анной Нифонтовой, которая входит в национальную команду Беларуси.
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Спортсмены показывают свои стабильные секунды в сезоне. Учитывая, что сезон с пандемией, Белорусский союз конькобежцев сделал все возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов, максимально насытив календарь соревнований белорусскими соревнованиями. Как и в жизни, всегда могут произойти сенсации. Мы же как руководство ожидаем удачных выступлений, чтобы результат не ухудшался, не замедлялся, так как это конькобежный спорт, быстрый, а секунды становились только быстрее.
Уже завтра, 7 января, начнутся медальные забеги. Соревнования продлятся до 8 января. Вход на них свободный, так что приходите поддержать атлетов.