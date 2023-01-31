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Мария Шканова взяла бронзу на девятом этапе Кубка России по слалому

31 января 2023 15:51
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова продолжает покорять подиумы Кубка России. На этот раз наша спортсменка завоевала бронзовую награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мария Шканова взяла бронзу на девятом этапе Кубка России по слалому-1

Девятый этап Кубка России по слалому проходил в Манжероке, что на Алтае. В заключительный соревновательный день в стартах принимали участие 26 спортсменок. Лучшие секунды на трассе показала Анастасия Горностаева. Виталина Гирина стала серебряным призером. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла третье место. Отметим, Мария регулярно попадает в призы на российских соревнованиях.  

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# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Виталина Гирина # Анастасия Горностаева # Фотофакт

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