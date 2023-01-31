Мария Шканова взяла бронзу на девятом этапе Кубка России по слалому

Белорусская горнолыжница Мария Шканова продолжает покорять подиумы Кубка России. На этот раз наша спортсменка завоевала бронзовую награду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девятый этап Кубка России по слалому проходил в Манжероке, что на Алтае. В заключительный соревновательный день в стартах принимали участие 26 спортсменок. Лучшие секунды на трассе показала Анастасия Горностаева. Виталина Гирина стала серебряным призером. Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла третье место. Отметим, Мария регулярно попадает в призы на российских соревнованиях.