«Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и выиграла регулярку

Матч был определен центральным не только из-за участвующих сторон. Более важно – для каждой из сторон это был шанс занять первое место в регулярном сезоне. Перед поединком разрыв между коллективами составлял всего два очка. Лидирующую позицию удерживала «Юность». И, чтобы забрать регулярку себе, «Шахтеру» кровь из носу необходимо побеждать в основное время.

О том, кто же оказался сильнее в этом противостоянии и как прошел матч, смотрите в нашем видеоматериале.