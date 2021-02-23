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«Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и выиграла регулярку

23 февраля 2021 20:29
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Новости Беларуси. На столичной Чижовка-Арене завершился последний матч регулярного сезона экстралиги А, где «Юность» принимала солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла солигорский «Шахтёр» и выиграла регулярку-1

Матч был определен центральным не только из-за участвующих сторон. Более важно – для каждой из сторон это был шанс занять первое место в регулярном сезоне. Перед поединком разрыв между коллективами составлял всего два очка. Лидирующую позицию удерживала «Юность». И, чтобы забрать регулярку себе, «Шахтеру» кровь из носу необходимо побеждать в основное время.

О том, кто же оказался сильнее в этом противостоянии и как прошел матч, смотрите в нашем видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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