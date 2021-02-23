Приехали спортсмены из 13 стран. В Минске проходит детский европейский турнир по теннису Spartak Cup

Новости Беларуси. В Минске проходит детский европейский турнир по теннису – Spartak Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столицу приехали спортсмены из 13 стран. Всего 101 теннисист, в числе которых 66 белорусов. Данный старт не является рейтинговым, и основная задача соревнований – это игровой опыт.

Снежана Плаксина, директор турнира:

Исходя из прошлого дня и квалификационного тура, белорусы выходят, проходят дальше по сетке, играют и, в принципе, составляют достаточную конкуренцию. С марта прошлого года весь 12-летний тур был отменен и возобновился только в этом году с января. В Европе это второй турнир, который проходит в возрастной категории до 12 лет.