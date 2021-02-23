Матч 1/16 финала Лиги Европы будут судить белорусские арбитры

Новости Беларуси. В футбольных еврокубках не обойдется без белорусского присутствия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На один из матчей плей-офф Лиги Европы назначена наша бригада арбитров.

Ответный матч 1/16 финала турнира между немецким «Хоффенхаймом» и норвежским «Молде» рассудит белорусское трио судей во главе с Алексеем Кульбаковым. Поединок состоится 25 февраля в Зинсхайме и начнется в 9 вечера по минскому времени.