Прямой эфир

Матч 1/16 финала Лиги Европы будут судить белорусские арбитры

23 февраля 2021 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В футбольных еврокубках не обойдется без белорусского присутствия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На один из матчей плей-офф Лиги Европы назначена наша бригада арбитров.

Матч 1/16 финала Лиги Европы будут судить белорусские арбитры-1

Ответный матч 1/16 финала турнира между немецким «Хоффенхаймом» и норвежским «Молде» рассудит белорусское трио судей во главе с Алексеем Кульбаковым. Поединок состоится 25 февраля в Зинсхайме и начнется в 9 вечера по минскому времени.

Матч 1/16 финала Лиги Европы будут судить белорусские арбитры-4

Первая встреча этих соперников завершилась результативной ничьей 3:3. Помогать Кульбакову на линиях будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

# Футбол # Алексей Кульбаков # Дмитрий Жук # Олег Маслянко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я смогу дойти до финала и победить в нём». Как проходит детский теннисный турнир Spartak Cup в Минске
23 февраля 2021 20:06

«Я смогу дойти до финала и победить в нём». Как проходит детский теннисный турнир Spartak Cup в Минске

Приехали спортсмены из 13 стран. В Минске проходит детский европейский турнир по теннису Spartak Cup
23 февраля 2021 16:12

Приехали спортсмены из 13 стран. В Минске проходит детский европейский турнир по теннису Spartak Cup

Гандбол. Матч «Мешков Брест» – «Порту» перенесён. У вратаря португальцев остановилось сердце
23 февраля 2021 15:43

Гандбол. Матч «Мешков Брест» – «Порту» перенесён. У вратаря португальцев остановилось сердце