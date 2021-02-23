«Я смогу дойти до финала и победить в нём». Как проходит детский теннисный турнир Spartak Cup в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит детский европейский турнир по теннису Spartak Cup, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участники соревнований – ребята до 12 лет. В столицу прибыли представители 13 стран ближнего и дальнего зарубежья – всего 101 теннисист, в их числе 66 белорусов.

На кону главный трофей – эксклюзивный кубок, олицетворяющий победу. Обладателями таких необычных призов станут мальчики и девочки, победившие в одиночном разряде, а также в паре. Уже завершилась квалификация личного турнира, из нее в основную сетку вышли пять белорусских спортсменов.

Тихон Корень, участник турнира:

Тут хорошо ребята играют из разных стран, это очень круто, тут играть. Я ставлю себе цель дойти до финала. Я смогу дойти до финала и победить в нем.

Ранее Spartak Cup принимал Гомель, в 2021 году участники впервые выступают на минских кортах. Данный старт не является рейтинговым и основная задача соревнований – это игровой опыт, в котором так нуждаются юные теннисисты.

Снежана Плаксина, директор турнира:

Исходя из прошлого дня и квалификационного тура, белорусы выходят, проходят дальше по сетке, играют и, в принципе, составляют достаточную конкуренцию. С марта 2020 года весь 12-летний тур был отменен и возобновился только в 2021 году с января. В Европе это второй турнир, который проходит в возрастной категории до 12 лет.