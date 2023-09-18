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«Юность» обыграла «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

18 сентября 2023 12:37
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«Юность» обыграла «Локомотив» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею. Счет больше походит на футбольный – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Локомотив» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Первую шайбу зрители увидели только на старте второго периода. В дебюте третьего оршанцы сравняли. Однако совсем скоро Кубкин оформил дубль и снял все вопросы о победителе. Также нужно отметить вторую викторию в чемпионате «Могилева». При этом он спасся всего за 6 минут до сирены.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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