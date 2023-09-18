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Александра Саснович с победы начала выступление на турнире в Мексике

18 сентября 2023 12:34
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Александра Саснович с победы начала выступление на теннисном тысячнике в Мексике. Белоруска в уже прыгнула выше головы, обыграв соперницу значительно выше себя по рейтингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович с победы начала выступление на турнире в Мексике-1

Поверженной оказалась представительница Нидерландов Аранча Рус. Первый сет прошел при полном доминировании нашей спортсменки. Цифры говорят сами за себя – 6:1. А вот во второй партии борьба была уже настоящей. Оппонентки доигрались до тай-брейка, на нем Саснович уступала. Тем не менее смогла победить – 7:5. Теперь можно уповать лишь на турнирную сетку. Следующая соперница – Каролин Гарсия. Девушки встречались пять раз, и побеждала исключительно француженка.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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