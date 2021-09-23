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«Юность» обыграла «Лиду». Минчане остаются на 1 месте таблицы ЧБ по хоккею

23 сентября 2021 11:33
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Новости Беларуси. «Юность» обыграла «Лиду» в центральном матче игрового вечера чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта победа позволила столичной дружине удержаться на первом месте в таблице.

«Юность» обыграла «Лиду». Минчане остаются на 1 месте таблицы ЧБ по хоккею-1

Подопечные Есаулова уверенно начали поединок и уже в первом периоде забросили трижды. После перерыва наступательный порыв хозяев несколько угас, и тем не менее они все равно смогли пробить вратаря соперников. А в заключительном отрезке команды сыграли вничью – 2:2. Общий счет – 6:2 в пользу «Юности». В рядах победителей дублем отметился Сергей Демагин. Сергей Дрозд стал автором одной шайбы и одной передачи.

«Юность» обыграла «Лиду». Минчане остаются на 1 месте таблицы ЧБ по хоккею-4

В остальных поединках вечера «Динамо» унизило «Брест», а «Шахтер», уступая, все же победил «Неман».

# Хоккей Беларуси # Сергей Демагин # Сергей Дрозд # Евгений Есаулов # Фотофакт

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