Хоккей. Игра «Юности» и «Лиды» определила промежуточного лидера чемпионата Беларуси

Центральный матч дня прошел в Минске, в нем клюшки скрестили лидеры турнирной таблицы – «Юность» и «Лида». Полтора месяца назад на этой же арене «рыцари» потерпели разгромное поражение от минчан – 0:7. Важно отметить, в начале августа команды находились в абсолютно разной форме. Сейчас же «Лида» выдала хороший старт и старалась максимально осложнить жизнь «Юности». Победитель матча получил промежуточное первое место в турнирной таблице.