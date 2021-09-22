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Хоккей. Игра «Юности» и «Лиды» определила промежуточного лидера чемпионата Беларуси

22 сентября 2021 20:04
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею завершился очередной соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Игра «Юности» и «Лиды» определила промежуточного лидера чемпионата Беларуси-1

Центральный матч дня прошел в Минске, в нем клюшки скрестили лидеры турнирной таблицы – «Юность» и «Лида». Полтора месяца назад на этой же арене «рыцари» потерпели разгромное поражение от минчан – 0:7. Важно отметить, в начале августа команды находились в абсолютно разной форме. Сейчас же «Лида» выдала хороший старт и старалась максимально осложнить жизнь «Юности». Победитель матча получил промежуточное первое место в турнирной таблице.

Хоккей. Игра «Юности» и «Лиды» определила промежуточного лидера чемпионата Беларуси-4

Полные результаты на экране. Следующий игровой день – 23 сентября.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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