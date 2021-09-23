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«Мешков Брест» уступил «Вардару» из Северной Македонии. Это второе поражение белорусов в Лиге чемпионов

23 сентября 2021 11:21
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Новости Беларуси. Второе поражение кряду в гандбольной Лиге чемпионов потерпел «Мешков Брест». На сей раз белорусы на выезде уступили северомакедонскому «Вардару», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» уступил «Вардару» из Северной Македонии. Это второе поражение белорусов в Лиге чемпионов-1

Хозяева площадки сходу завладели инициативой и на протяжении всего противостояния контролировали ситуацию. На перерыв именно «Вардар» ушел с комфортным заделом – 19:13. А после антракта ему оставалось всего лишь сохранить преимущество. Финальный счет – 35:27.

Следующий матч «Мешков Брест» проведет дома. 30 сентября играем с «Пиком».

# Гандбол # Фотофакт

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