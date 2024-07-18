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Юниорский и молодёжный ЧМ по гребле на байдарках и каноэ – результаты белорусов

18 июля 2024 19:21
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Белорусские экипажи активно включились в борьбу на юниорском и молодежном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях принимают участие спортсмены до 18 и до 23 лет соответственно. Турнир проходит в болгарском Пловдиве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорский и молодёжный ЧМ по гребле на байдарках и каноэ – результаты белорусов-1

В четверг, 18 июля, состоялись квалификационные заезды. В финал «А» напрямую вышли 8 белорусских судов, причем пропуск в финал с первого места получили 4 отечественных экипажа. В полуфиналы пробились в разных дисциплинах еще 8 наших лодок. В пятницу, 19 июля, состоятся первые финальные заезды. За медали юниорского и молодежного первенства будут бороться 12 белорусских экипажей.

# Гребля

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