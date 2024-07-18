ФИФА представила обновлённую версию рейтинга лучших сборных мира

ФИФА представила обновленную версию рейтинга лучших сборных мира. Туда включены результаты команд, показанные на чемпионате Европе и Кубке Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжает возглавлять реестр дружина Аргентины, выигравшая свой главный континентальный турнир. Вторую позицию сохранила Франция. Заметно прибавила Испания. После победы на Евро-2024 «Фурия Роха» третья. Самого заметного прогресса добилась Венесуэла. Она поднялась на 17 позиций. Чехи, напротив, потеряли 12 пунктов. Что касается нашей дружины, то сборная Беларуси на грани вылета из топ-100. У подопечных Карлоса Алоса 99 строка.