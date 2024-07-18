Беларусь U17 уступила Приволжскому федеральному округу на Кубке Сириуса

Хоккейная сборная Беларуси до 17 лет потерпела поражение в третьем матче на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккейная сборная Беларуси до 17 лет потерпела поражение в третьем матче на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Андрея Ращинского в поединке с дружиной Приволжского федерального округа по ходу второго периода вела в счете 2:1, но в течение четырех минут пропустила три шайбы и в итоге проиграла 3:4. После трех туров на счету наших хоккеистов победа и два поражения.
Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17):
Обидно проигрывать такой матч, неоднозначный, складывался по-разному, был провал во втором периоде. Навыка игры на результат у парней нет. Поэтому они пока не мыслят категорией обороны. Соперник пользуется этими провалами, забрал матч в свою пользу.
В субботу, 20 июля, очередной матч сборная Беларуси проведет с командой Центрального федерального округа.