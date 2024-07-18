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Беларусь U17 уступила Приволжскому федеральному округу на Кубке Сириуса

18 июля 2024 19:05
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Хоккейная сборная Беларуси до 17 лет потерпела поражение в третьем матче на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь U17 уступила Приволжскому федеральному округу на Кубке Сириуса-1

Команда Андрея Ращинского в поединке с дружиной Приволжского федерального округа по ходу второго периода вела в счете 2:1, но в течение четырех минут пропустила три шайбы и в итоге проиграла 3:4. После трех туров на счету наших хоккеистов победа и два поражения.

Беларусь U17 уступила Приволжскому федеральному округу на Кубке Сириуса-4

Андрей Ращинский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U17):
Обидно проигрывать такой матч, неоднозначный, складывался по-разному, был провал во втором периоде. Навыка игры на результат у парней нет. Поэтому они пока не мыслят категорией обороны. Соперник пользуется этими провалами, забрал матч в свою пользу.

В субботу, 20 июля, очередной матч сборная Беларуси проведет с командой Центрального федерального округа.

# Хоккей # Андрей Ращинский

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