Беларусь U17 уступила Приволжскому федеральному округу на Кубке Сириуса

Хоккейная сборная Беларуси до 17 лет потерпела поражение в третьем матче на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Андрея Ращинского в поединке с дружиной Приволжского федерального округа по ходу второго периода вела в счете 2:1, но в течение четырех минут пропустила три шайбы и в итоге проиграла 3:4. После трех туров на счету наших хоккеистов победа и два поражения.