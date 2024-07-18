20 июля в Минске определится победитель турнира по шахматам памяти Давида Бронштейна

Новости Беларуси. В столице близится к завершению международный турнир по шахматам «Минск-2024», посвященный столетию Давида Бронштейна, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже состоялось 8 туров из 10. Впереди решающие поединки, которые могут повлиять на итоговое распределение мест. Борьба идет упорная, в розыгрыше не осталось никого со 100-процентным показателем набранных очков. На данный момент лидируют опытный россиянин Павел Панкратов и 17-летний белорус Артем Стрибук. В 8-м туре они встретились и быстро расписали ничью. Отметим, всего в заявочном списке значатся 204 участника. Причем среди гостей столицы есть как именитые шахматисты, так и совсем юные, которые только начинают свой путь.

Самира Хайриева, участница турнира (Россия):

Шахматами занимаюсь с семи лет. У меня третий взрослый разряд. Имею свой шахматный канал, туда я выкладываю развлекательный контент, познавательный, интересный. Недавно брала интервью вживую у Яна Непомнящего, а также брала интервью у Владислава Артемьева.

Алевтина Ситсали, участница турнира (Россия):

Я поехала сюда, чтобы поднять рейтинг. Я играю в шахматы с шести лет. Очень хочу стать в будущем гроссмейстером.