Игра белорусских разработчиков «Мир танков» – основа Открытого Кубка Беларуси по кибериграм

Новости Беларуси, Гродно. Десятки геймеров из Беларуси, России и Украины, объединенных одной компьютерной игрой «Мир танков», столько же компьютеров с выходом в Интернет и захватывающие виртуальные сражения – именно так выглядит Открытый Кубок Беларуси по кибериграм. Все участники прошли отборочные туры и объединились в две команды. Задача максимум – полностью разгромить противника.

Сергей Кочев, участник турнира (Россия):

Из отборочных турниров, естественно, вышли самые сильные команды. Не хвастаясь, скажу, что мы в их числе.

Компьютерная игра «Мир танков» в центре соревнований не случайно. Этот виртуальный проект разработан в Беларуси и уже приобрел всемирную популярность. В основе – сражения Второй мировой войны и советская техника.

Правила несложные: в сети создаются две команды по 15 человек, причем участники могут находится как в разных городах, так и странах. Бои не ограничены по времени. Некоторые геймеры играют уже больше года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Яранцев, заместитель директора компании-разработчика компьютерной игры:

Мы привыкли к тому, что иностранная индустрия, киноиндустрия, игровая, презентует свой вариант истории. А мы, в общем-то, достойно, я считаю, им ответили и рассказываем нашим игрокам. А наши игроки истории про танковых ассов, про эпичные танковые баталии рассказывают своим друзьям.

Популяризация нашего героического прошлого и патриотическое воспитание молодых людей – основные цели, которые учитывались при создании игры. Этим проектом заинтересовались даже военные. Именно Министерство обороны выступает организатором подобных кибертурниров.

Андрей Шубадёров, начальник военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Почти восемь лет назад мы приняли решение о том, что с молодежью нужно разговаривать на их языке. В первую очередь речь шла о воспитании патриотизма. То есть сегодня просто привести ветерана в какую-то школу и рассказывать о войне будет не достаточно. Сегодня дать почитать учебники истории о войне будет тоже не достаточно.

Благодаря именно этой компьютерной игре участник соревнований из Минска Николай Ганин стал интересоваться историей. Говорит: чтобы быть в лидерах, приходится изучать много военной литературы.

Николай Ганин, участник соревнований (Минск):

Очень интересная игра, очень много узнал про историю, интересна сама разработка. Тем более что это отечественная игра.

Популярность белорусской виртуальной игры растет с каждым днем, поэтому организаторы приняли решение сделать подобные кибертурниры ежегодными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Открытом Кубке Беларуси принимает участие 40 лучших геймеров. Однако сторонников у этого проекта намного больше. На сегодняшний день уже зарегистрировано 18 миллионов участников по всему миру.