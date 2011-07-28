Юниорские сборные Беларуси по футболу (U-19 и U-17) провели товарищеские игры с Латвией и Азербайджаном

Юниорская сборная Беларуси провела на минувшей неделе два товарищеских поединка против команды Латвии. Гостевые спарринги с прибалтийской командой стали для подопечных Алексея Вергеенко, который и готовит юных талантов 93-го года рождения к важным международным матчам, очередным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы в своем возрасте.

Алексей Вергеенко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

К сожалению, за все время мы собрались лишь второй раз объективно сильнейшим составом. Нет только, к сожалению, Юры Ковалева, который получил тяжелейшую травму при подготовке к турниру Гранаткина.

Впервые мы так собрались перед игрой с Бельгией. Ее на выезде обыграли со счетом 1:0. И вот теперь, перед встречей с Латвией.

Собрали практически оптимальный состав. Думаю, 95% из этих ребят поедут на квалификацию в Северную Ирландию.

Визит в Латвию получился весьма успешным для наших юниоров. В первом матче белорусы праздновали победу со счетом 2:1. В этом поединке голами отметились Пушняков и Раджабов. А в повторном матче подопечные Алексея Вергеенко и вовсе разгромили оппонентов – 5:1. Ярче остальных в нашей команде блистал на поле Александр Едешко. Нападающий трижды ассистировал своим партнерам и однажды сам поразил ворота латвийцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Вергеенко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

Довольно интересная подобралась группа атакующих ребят 93-го года рождения: Азам Раджабов, Сергей Новик, Сергей Пушняков. Также впереди действует парень 94-го года, Павел Савицкий, который на сегодняшний день выходит в основном составе «Немана» из Гродно. Есть еще Юрий Ковалев из солигорского «Шахтера». Поэтому надеюсь, что в атаке у нас проблем не возникнет. Будем стараться приносить удовольствие нашим болельщикам.

Напомним, евроотбор для белорусской сборной начнется пятого октября. Отборочную группу 7, в которой выступают наши соотечественники, примут у себя североирландцы. Помимо хозяев и, разумеется, команды Алексея Вергеенко, в квартет входят также футболисты Черногории и Германии.

Алексей Вергеенко, главный тренер юниорской сборной Беларуси:

Нам попались достаточно серьезные соперники. Хотелось группу полегче. Но раз так получилось, будем с этим мириться и добиваться того, чтобы можно было вести речь об элитном раунде.

Информация, конечно, есть. Единственное, она немного устаревшая. У нас есть запись прошлогодней игры Северной Ирландии со сборной Беларуси 94-го года, с командой Валентина Михеева. Есть запись двух матчей Черногории с Украиной. Но, опять-таки, по видеозаписям матчей прошлого года тяжело судить о силе соперников.

Что ж, до начала отборочного цикла у команды Алексея Вергеенко еще есть время обновить сведения о соперниках и, конечно же, отшлифовать собственное мастерство.

Юношеская сборная Беларуси, возраст игроков не превышает 17 лет, в контрольных поединках, тем временем, померялась силами с азербайджанскими сверстниками.

Первый поединок прошел в минувшую пятницу на поле столичного спорткомплекса «Олимпийский». В нем «красно-зеленые» подопечные Михаила Мархеля минимально взяли верх над соперником. В самом начале встречи открыл счет Сергей Водянович. В концовке первого тайма удвоил перевес хозяев поля Евгений Морозов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Азербайджанцам удалось отквитать один мяч уже в компенсированное время матча. 2:1 – в пользу белорусов.

А в понедельник прошла повторная встреча соперников. И на этот раз наши ребята выиграли – 1:0. Точным ударом отметился Роман Грибовский.