В 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ в гостях разгромил перволиговую «Городею» – 7:0

«Сахарники» имеют довольно именитый по белорусским меркам состав. Согласитесь, фамилии Володенков, Чумаченко, братья Маковские известны белорусским болельщикам и в дополнительных рекомендациях не нуждаются.

Возможно, причиной сокрушительного поражение хозяев со счетом 0:7 стали два быстрых гола. Уже к 12-й минуте «желто-синие» вели 2:0 после результативных ударов Филиппа Рудика и Виталия Родионова, восстановившегося после травмы и впервые за долгое время вышедшего в основном составе борисовчан.

Познавший прелести голевого послевкусия Родионов до перерыва отличился еще дважды. Возможно, на этом игрок национальной сборной и не остановился бы, однако Виктор Гончаренко заменил нападающего в перерыве.

Тем не менее, во второй половине матча БАТЭ довел счет до неприличного, причем довольно легко и непринужденно. Дважды отличился Максим Скавыш, еще один мяч на счету Кирилла Алексияна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

7:0 – БАТЭ побеждает и ждет жеребьевки, чтобы узнать свою жертву в 1/8 розыгрыша Кубка Беларуси.