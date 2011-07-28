Прямой эфир

«Днепр» и «Гомель», ведя в домашних встречах, не смогли добиться побед в поединках

28 июля 2011 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В 18-м туре белорусского чемпионата в Высшей лиге были зафиксировано несколько ничейных результатов.

В могилевском, где местный «Днепр» и брестское «Динамо» по разу огорчили друг друга, в главных героях поединка ходили сплошные Андреи.

Хозяева довольно рано вышли вперед. Уже на четвертой минуте точным ударом отметился днепрянин Андрей Лясюк.

Динамовцы уравняли счет в матче через полчаса. Голевую интуицию проявил брестский Андрей – Цеван. Две единички на табло остались без изменения до финального свистка.

А самый результативный матч тура был сыгран ранее остальных. В Гомеле хозяева поля выигрывали к 11-й минуте 2:0 после точных ударов Кузьменка и Козеки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако перед самым перерывом витебские футболисты счет сравняли. Отличились Гукайло и Слесарчук.

18-й тур внес минимальные изменения в турнирную таблицу. Можно отметить разве что только минских динамовцев, которые поднялись уже на третью табличную позицию.

Другие новости рубрики

Все новости
28 июля 2011 06:25

После поражения от «Газианепспора» «Минск» потерпел неудачу и в матче с «Белшиной» в чемпионате Беларуси

28 июля 2011 06:23

Несмотря на вылет из Лиги Европы, ФК «Минск» в дебютном для себя евротурнире показал весьма достойную игру

28 июля 2011 06:21

ФК «Шахтер» бесславно завершил выступление в Лиге Европы сезона, оба раза уступив латвийскому «Вентспилсу»