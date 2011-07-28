В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи 14 тура

Лидеры второго белорусского дивизиона обошлись без очковых потерь.

Возглавляющий перволиговый пелотон столичный «Партизан» в родных «тракторных» декорациях принимал «Барановичи», которые нынче находятся на диаметрально противоположном месте в турнирной таблице.

Подопечные Владимира Курнева в этом матче предсказуемо добились победы. По-другому вряд ли могло быть. Команда из Брестской области смогла набрать лишь одно очко, забив при этом немногим больше – всего трижды.

Первый мяч в ворота гостей влетел на исходе получаса игры после удара Александра Толканицы. Следующего взятия ворот верным поклонникам столичной команды пришлось дожидаться еще 27 минут. На этот раз у минчан отличился Сергей Корсак. 2:0 – в пользу хозяев поля.

Незадолго до окончания встречи уже упомянутый в протоколе «партизан» Толканица оформил дубль и сделал счет крупным. 3:0 – в пользу команды Владимира Курнева. Впрочем, этот гол не стал во встрече последним.

На 87-й минуте барановичские футболисты подсластили горькую пилюлю очередного, уже 13-го поражения в сезоне. Назначенный в ворота хозяев пенальти реализовал Андрея Артюх, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Партизан» побеждает, 3:1, и продолжает свою победную серию, которая составляет уже пять встреч.

Главные конкуренты «Партизана» за лидерство в Первой лиге, мозырская «Славия» и столичный «СКВИЧ», добились непростых выездных побед и не позволили «партизанам» далеко оторваться.

14-й тур во втором белорусском дивизионе оказался неполным. Из-за кубкового противостояния «Городеи» и БАТЭ поединок между «сахарниками» и «Руденском» перенесен на 26 июля.

Верхушка турнирной таблицы изменений не претерпела. Там все те же действующие лица. Похоже, лидеры дожидаются очных разборок.