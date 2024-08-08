Юлия Трушкина напрямую вышла в полуфинал Олимпиады

Юлия Трушкина, полуфиналистка Олимпийских игр (гребля на байдарках и каноэ):

Мне очень нравится канал, мне нравится вода. По скоростям и прохождениям дистанций у меня получается так же, как и дома, время на которое я готовилась. Для меня это первые Олимпийские игры. Мне все нравится, круто. Мне нравится место проживания, питание. Единственное – далековато дорога от олимпийской деревни. Самое быстрое: мы добираемся час на автобусе, плюс до автобуса дойти, с автобуса. Где-то 1 час 15 в общей сумме – это минимально. Если подождать автобус, то может и до 2 часов затянуться. Поэтому дорога – это время. А все остальное, конечно… Моя задача – показать свой максимум. Увидим, как он будет выглядеть по сравнению с остальными.