Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится к товарищеским поединкам с россиянами

Мужская сборная Беларуси по волейболу в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Минске перед матчевой встречей со сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У белорусской дружины новый главком. Андрей Толочко прибыл из питерского «Зенита». Наставник вызвал в сборную 15 сильнейших игроков – представителей 10 клубов. Среди них волейболист российской Суперлиги Константин Панасенко. Выступая за АСК из Нижнего Новгорода, он вошел в топ-7 лучших блокирующих прошлого сезона. Также в сборной появились три новобранца. Один из них – доигровщик «Шахтера» Андрей Марченко.

Андрей Марченко, доигровщик национальной команды Беларуси по волейболу:

На данный момент сыгрались больше чем на 60 %. Еще остается у нас пару циклов по три тренировки, где мы сыграемся еще лучше. И я надеюсь, что мы порадуем наших болельщиков.

Константин Панасенко, центральный блокирующий национальной команды Беларуси по волейболу:

Сильные ребята у России, и 3-4 состава сильных ребят, поэтому после сезона Суперлиги можно смело сказать, что это очень хороший состав. Тем более молодые, которые не попали в основной состав сборной, думаю, они приедут и будут доказывать, что они готовы уже к основному составу, а мы будем доказывать, что мы не хуже, чем россияне.