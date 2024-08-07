Белорусские самбисты успешно выступили на турнире в Нижегородской области

Россыпь наград выиграли белорусские самбисты на турнире в нижегородской области. В активе соотечественников 13 пьедесталов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своих весовых категориях не знали равных Татьяна Мацко, Даниэла Ждан и Мария Кондратьева. Причем Ждан победила соперницу досрочно, ввиду явного преимущества по очкам. Также наши борцы отметились двумя серебряными медалями и восемью бронзовыми.