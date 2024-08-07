Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена
Белорусские атлеты продолжают борьбу на Олимпийских играх в Париже. 7 августа хорошие результаты у представителей гребли на байдарках и каноэ. Владислав Кравец вышел в полуфинал байдарки-одиночки на дистанции тысяча метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус в квалификации финишировал вторым. И это прямой пропуск в следующую стадию соревнований. Полуфинальный заезд состоится в субботу, 10 августа. В этот же день будут разыграны медали.
Владислав Кравец, полуфиналист Олимпийских игр:
Заезд я сделал так, как и хотел, я проехал вторым, мне нужно было проехать вторым. Силы еще были, можно было еще что-то выжимать с этого времени. За месяц я узнал, что я еду на Олимпийские игры, начал готовиться в байдарке-одиночке, привел себя в хорошую форму и вышел на пик, можно сказать. Приболел накануне соревнований, сейчас лечусь. Надеюсь, что до 10-го числа я приведу себя в отличнейшую форму и покажу свой наилучший результат.
А вот тхэквондист Георгий Гурциев неудачно выступил в стартовом раунде олимпийского турнира. Он уступил в первом же поединке французу Сириану Равету. Оставалась надежда на утешительные бои и возможность побороться за бронзу. Но, к сожалению, обидчик белорусского спортсмена во втором круге турнира проиграл корейцу Паку Тэдзюну. Таким образом, Георгий Гурциев покидает олимпийский Париж.