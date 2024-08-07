Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена

Белорусские атлеты продолжают борьбу на Олимпийских играх в Париже. 7 августа хорошие результаты у представителей гребли на байдарках и каноэ. Владислав Кравец вышел в полуфинал байдарки-одиночки на дистанции тысяча метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус в квалификации финишировал вторым. И это прямой пропуск в следующую стадию соревнований. Полуфинальный заезд состоится в субботу, 10 августа. В этот же день будут разыграны медали.