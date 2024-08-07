Прямой эфир

Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена

07 августа 2024 20:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские атлеты продолжают борьбу на Олимпийских играх в Париже. 7 августа хорошие результаты у представителей гребли на байдарках и каноэ. Владислав Кравец вышел в полуфинал байдарки-одиночки на дистанции тысяча метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус в квалификации финишировал вторым. И это прямой пропуск в следующую стадию соревнований. Полуфинальный заезд состоится в субботу, 10 августа. В этот же день будут разыграны медали.

Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена-1

Владислав Кравец, полуфиналист Олимпийских игр:
Заезд я сделал так, как и хотел, я проехал вторым, мне нужно было проехать вторым. Силы еще были, можно было еще что-то выжимать с этого времени. За месяц я узнал, что я еду на Олимпийские игры, начал готовиться в байдарке-одиночке, привел себя в хорошую форму и вышел на пик, можно сказать. Приболел накануне соревнований, сейчас лечусь. Надеюсь, что до 10-го числа я приведу себя в отличнейшую форму и покажу свой наилучший результат.

Байдарочник Кравец вышел в полуфинал Олимпиады – комментарий спортсмена-4

А вот тхэквондист Георгий Гурциев неудачно выступил в стартовом раунде олимпийского турнира. Он уступил в первом же поединке французу Сириану Равету. Оставалась надежда на утешительные бои и возможность побороться за бронзу. Но, к сожалению, обидчик белорусского спортсмена во втором круге турнира проиграл корейцу Паку Тэдзюну. Таким образом, Георгий Гурциев покидает олимпийский Париж.

# Олимпиада 2024

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится к товарищеским поединкам с россиянами
07 августа 2024 19:24

Мужская сборная Беларуси по волейболу готовится к товарищеским поединкам с россиянами

Белорусские самбисты успешно выступили на турнире в Нижегородской области
07 августа 2024 14:24

Белорусские самбисты успешно выступили на турнире в Нижегородской области

«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея
07 августа 2024 12:56

«Юность» обыграла «Шахтёр» в матче Кубка Салея