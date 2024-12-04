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Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в выездной серии чемпионата КХЛ

04 декабря 2024 17:24
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение в дальневосточной серии чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Адмирал» выиграл поединок с сухим счетом 4:0. Первую шайбу отправил в ворота «зубров» на 12-й минуте Вячеслав Основин. Во второй трети матча Сошников и Гутик укрепили преимущество хозяев. А в заключительной двадцатиминутке Александр Шевченко установил окончательный счет в матче. Отметим, для минского «Динамо» это четвертое поражение в пяти последних играх. 

Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в выездной серии чемпионата КХЛ-1

Сэм Энас, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Разочарованы игрой. Я думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы забить голы и выиграть этот матч. Обидно, что не смогли выстоять и нас из-за нескольких ошибок наказали. В первом периоде я попал в штангу. Через 10 секунд забросил соперник. Жаль, что так неудачно все сложилось. Такие мелочи сказались. Впереди матч с «Амуром». Надо побеждать. Мы мотивированы. На перерыв хотелось бы уйти на хорошей ноте. 

В пятницу минское «Динамо» проведет гостевой поединок против хабаровского «Амура». 

# ХК Динамо-Минск

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