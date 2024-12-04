Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в выездной серии чемпионата КХЛ

«Адмирал» выиграл поединок с сухим счетом 4:0. Первую шайбу отправил в ворота «зубров» на 12-й минуте Вячеслав Основин. Во второй трети матча Сошников и Гутик укрепили преимущество хозяев. А в заключительной двадцатиминутке Александр Шевченко установил окончательный счет в матче. Отметим, для минского «Динамо» это четвертое поражение в пяти последних играх.

Сэм Энас, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Разочарованы игрой. Я думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы забить голы и выиграть этот матч. Обидно, что не смогли выстоять и нас из-за нескольких ошибок наказали. В первом периоде я попал в штангу. Через 10 секунд забросил соперник. Жаль, что так неудачно все сложилось. Такие мелочи сказались. Впереди матч с «Амуром». Надо побеждать. Мы мотивированы. На перерыв хотелось бы уйти на хорошей ноте.

В пятницу минское «Динамо» проведет гостевой поединок против хабаровского «Амура».