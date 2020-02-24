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Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

24 февраля 2020 13:10
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Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-1

Разместился комплекс на базе Института подготовки научных кадров. Здесь оборудован тренажёрный зал. Созданы группы для занятий йогой, фитнесом, гимнастикой. Часы спорта проходят под руководством профессиональных тренеров.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-4

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-6

Сотрудники академии с удовольствием поддержали идею такого здорового релакса. Уже проверено, физические нагрузки улучшают мозговую деятельность. Не исключено, что центр станет не только местом умственной разгрузки, но и своего рода генератором новых разработок.   

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-9

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сейчас Академия наук становится все более молодежной. Средний возраст по Академии наук примерно составляет 46 лет и очень большая группа молодежи. Хотелось бы, чтобы вся молодежь у нас была здоровая, подтянутая. Этот наш центр и преследует такую цель: вовлечь молодёжь в физкультурно-спортивные занятия.

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-12

Ирина Лампе, магистрант Института подготовки кадров НАН Беларуси:
Я выбрала тренажерный зал, с моей нагрузкой (а я сейчас пишу магистерскую работу по теме «Японские кимоно в музеях нашей страны и частных коллекциях») нагрузка достаточно большая, потому что материала много, поэтому надо сохранять себя в форме. Когда занимаешься на тренажёре мысли приходят очень активно, иногда посещают инсайты, которые я потом экстраполирую в работу.  

Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси-15



Спортивный центр будут развивать дальше. На очереди создание баскетбольной площадки. Посещать комплекс могут также жители района. Кроме того, на его базе разместился детский центр развития. 

# Белорусская наука # Владимир Гусаков # Ирина Лампе # Фотофакт

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