Тренажёрный зал, студии йоги и фитнеса открыли для учёных в НАН Беларуси

Новости Беларуси. В мир научных достижений с оздоровительным эффектом. Спортивный учебно-оздоровительный центр для учёных открыли в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместился комплекс на базе Института подготовки научных кадров. Здесь оборудован тренажёрный зал. Созданы группы для занятий йогой, фитнесом, гимнастикой. Часы спорта проходят под руководством профессиональных тренеров.

Сотрудники академии с удовольствием поддержали идею такого здорового релакса. Уже проверено, физические нагрузки улучшают мозговую деятельность. Не исключено, что центр станет не только местом умственной разгрузки, но и своего рода генератором новых разработок.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас Академия наук становится все более молодежной. Средний возраст по Академии наук примерно составляет 46 лет и очень большая группа молодежи. Хотелось бы, чтобы вся молодежь у нас была здоровая, подтянутая. Этот наш центр и преследует такую цель: вовлечь молодёжь в физкультурно-спортивные занятия.

Ирина Лампе, магистрант Института подготовки кадров НАН Беларуси:

Я выбрала тренажерный зал, с моей нагрузкой (а я сейчас пишу магистерскую работу по теме «Японские кимоно в музеях нашей страны и частных коллекциях») нагрузка достаточно большая, потому что материала много, поэтому надо сохранять себя в форме. Когда занимаешься на тренажёре мысли приходят очень активно, иногда посещают инсайты, которые я потом экстраполирую в работу.