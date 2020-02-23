«Никогда не пропускаем». Почему на международный турнир по самбо на приз Президента в Минске так охотно едут

Новости Беларуси. Одной из визитных карточек спортивной Беларуси остается международный турнир по самбо на приз Президента, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В 2020 году у состязаний была категория «А». Говоря простым языком – выше нашего старта только чемпионаты мира или Европы. Минский турнир давно и прочно прописался в международном календаре. К нам едут топовые спортсмены, причем едут с охотой.

Удачное расположение в календаре Международной федерации самбо делает минский турнир очень популярным. Начало сезона – именно то время, когда хочется и надо подвести итог подготовительной работы, но при этом еще есть возможность внести коррективы до чемпионатов Европы и мира. К слову, в этом году в мае пройдет континентальный форум, а в ноябре – планетарный.

Сейчас на коврах собрались представители более двух десятков стран. Постоянное расширение географического представительства – это именно та задача, которую ставит перед собой Беларусь как страна-организатор. Самые далекие в географическом плане гости представляют Монголию. Есть и страны-дебютанты минского форума – это Нидерланды и Ангола.

Евгений Насыров, старший тренер сборной россии по самбо (девушки U18): Большое спасибо принимающей стороне. Очень приятно, во-первых, что постоянно нас зовут. Во-первых, я считаю, что это как-никак обмен опытом. Перед каждым стартом основным есть возможность обменяться опытом. Здесь борются спортсмены, которые претендуют на первые места. Наша задача – перед чемпионатом России проверить, приехать посмотреть, на что спортсмен способен. И, естественно, сделать выводы определенные.

Вадим Рогач, президент Федерации самбо Украины:

Это традиционный визит, мы не пропустили ни одного турнира за всю историю его существования. Он достаточно важный, очень нужный, мы его никогда не пропускаем. Всегда приезжаем большими составами. В этом году участвуют 43 украинских спортсмена, это почти два состава.

Результат всегда важен. Надеюсь, что мы выступим не хуже, чем в прошлом году.