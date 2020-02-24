Савилов о маскоте ЧМ–2021 по хоккею: «Неуступчивость, колючесть характерна для наших команд»

Новости Беларуси. Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Минске и Риге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Наверное, эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии, к сожалению для нас, но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам.