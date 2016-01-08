Ярослав Завгородний: Из года в год уровень Рождественского хоккейного турнира в Минске растет

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает генеральный секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь Ярослав Завгородний.

Совсем недавно завершился Рождественский хоккейный турнир. Все прошло как всегда без сучка и задоринки?

Ярослав Завгородний:

Традиционно хорошо.

Ярослав, турнир удался, я так понимаю? Может, он был чем-то особенным в отличие от 11 предыдущих.

Ярослав Завгородний:

Однозначно, он особенен тем, что команда Финляндии впервые сыграла в финале. И, конечно, мы видели звезду мирового масштаба – Мирослава Шатана. Таким игрокам, конечно, очень редко удается найти время, чтобы приехать на такой турнир как наш.

Мы и до этого, в предыдущие турниры, видели немало звезд, настоящих звезд, легенд хоккея, которые приезжали к нам поиграть в хоккей, порадовать зрителей. Насколько я понимаю, такие турниры очень важны для имиджа страны, для популяризации хоккея вообще в Беларуси, в мире.

Ярослав Завгородний:

В Беларуси – однозначно. Потому что мы видим, какое внимание уделяют турниру средства массовой информации. Мы видим звезд, которые дают великолепный пример молодым мальчишкам и девчонкам, всем нравятся матчи турнира, им хочется прийти и записаться в секцию, начать заниматься спортом. В любом случае, это отличный подарок к Рождеству любителям хоккея.

Достаточно прийти на трибуны и увидеть эти довольные лица, счастливые, сияющие, чтобы понять, насколько этот турнир действительно популярен в Беларуси.

Было очень много действительно напряженных матчей. Это говорит о том, что уровень турнира растет, я так понимаю?

Ярослав Завгородний:

Из года в года уровень турнира действительно растет, потому что все команды стараются выступить как можно лучше, стараются найти звездочек у себя дома, привести профессиональных хоккеистов в прошлом, которые смогут помочь команде достичь максимального результата.

И это говорит о том, что и зрителям гораздо интереснее. Стало меньше разгромных побед одной из команд, все больше упорные противостояния. Это действительно здорово. Вам какие команды понравились в этом году, помимо Беларуси и Финляндии?

Ярослав Завгородний:

Однозначно, команда Словакии, потому что и Мирослав Шатан, как я уже говорил, это самый результативный игрок за всю историю словацкого хоккея. Также в их составе несколько серебряных призеров чемпионатов мира. Команда очень хорошо организована, сбалансирована, показала действительно хороший хоккей. И с большим трудом белорусам удалось пробиться в финал. Мы могли впервые наблюдать матч Финляндия – Словакия в финале. К счастью, этого не случилось.

К счастью, да. Хотя это говорит о том, что, действительно, Рождественский турнир, хоть и называют любительским чемпионатом мира, но здесь уже страсти кипят по-настоящему профессиональные.

Ярослав Завгородний:

Однозначно. Интересный момент: на директорате турнира, который проводится до начала матчей, мы всегда говорим и делаем акцент на то, что это любительские соревнования, давайте получать удовольствие. Все соглашаются, улыбаются, а потом очень серьезно готовятся к матчам. Это действительно интересно.

Уже не первый раз такая добрая традиция существует, когда команды делают добрые дела (посещают детские дома). Как она возникла и будет ли продолжена?

Ярослав Завгородний:

Возникла она, если не ошибаюсь, четыре года назад. И единственное, о чем я жалею лично, что она не началась раньше. Даже сами команды об этом говорят, потому что они действительно с такой душой, такой отклик нашла в сердцах хоккеистов эта традиция, и с огромной радостью они привозят подарки детям. И даже помимо того, что просто какой-то крупный подарок, они берут еще много маленьких (сувениры, конфеты, игрушки). И проходит все в настолько теплой атмосфере. В этом году мне особенно понравилось, хотя трудно разделять: у ребят есть хоккейная коробка, они 6 января играли по девяти вечера, по сути, в хоккей, а 7-го утром встретились с хоккеистами. Это была очень теплая встреча.

Класс. Такие, безусловно, мероприятия украшают и дарят душу, наверное, вот этому турниру, делают его не чисто хоккейным.

Ярослав Завгородний:

А делают его по-настоящему рождественским, в котором возможны чудеса.

Да, здорово сказано. Все видят на поверхности игру, страсти, которые закипают. Я думаю, болельщиков всегда интересует сторона по ту сторону вешалки, по ту сторону театральной рампы. Чем занимаются хоккеисты в свободное от игры, тренировок время?

Ярослав Завгородний:

Как я уже говорил, турнир становится все более серьезным с точки зрения спортивной, поэтому многие готовятся к матчам. И, к сожалению, может, к счастью, в этом году было очень холодно, поэтому команды меньше проводили времени в экскурсиях, больше готовились к матчам. Однако, традиционно, обзорные экскурсии по Минску и посещение, допустим, музея Великой Отечественной войны всегда вызывает огромный интерес у команд. Стараются команды посмотреть и культурную часть столицы.

В Минске есть на что посмотреть, и отзывы о столице нашей страны положительные.

Ярослав Завгородний:

Традиционно положительные. Если раньше мы говорили о том, что нам надо привести Рождественский турнир в Минск, чтобы готовиться к чемпионату мира, то сейчас, после чемпионата мира, все наоборот приезжают к нам с радостью на Рождественский турнир. И звезды хотят приехать, потому что слышали очень много хорошего, благодаря чемпионату мира в том числе.

Сейчас очень много говоря о том, что Беларусь и Минск снова будут подавать заявку на проведение уже настоящего чемпионата мира среди профессиональных команд. Это действительно так?

Ярослав Завгородний:

Это действительно так. Работа ведется в этом направлении уже достаточно долго. Официально заявка будет подана в сентябре. Сейчас ведется определенная внутренняя работа. Если вы знаете, в следующем году планируются выборы президента Международной федерации, членов Совета, поэтому мы пока работаем в этом направлении. Однако в сентябре, однозначно, будет подана заявка на проведение чемпионата мира 2021-22 годов.

Что ж, шикарно, действительно, это здорово. Будем ждать чемпионата мира, будем ждать следующего Рождественского турнира в нашей стране.