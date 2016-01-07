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Рождественский хоккейный турнир: в 19.00 Беларусь и Финляндии сыграют за 1-е место

07 января 2016 10:59
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Новости Беларуси. Победители Рождественского международного турнира любителей хоккея станут известны уже сегодня, 7 января. В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» проходит матч за третье место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поединке за бронзу клюшки скрестили хоккеисты Словакии и Швеции.

Словацкие хоккеисты уже в третий раз подряд будут бороться за третье место на минском турнире. Для шведов сегодняшний медальный поединок будет первым за время участия в Рождественском турнире.

В 7 вечера состоится битва за чемпионский титул: команда Президента Беларуси встретится с финской сборной.

Для них это первый подобный опыт. В прошлые годы финны 6 раз становились обладателями бронзовых наград.

Белорусы неизменно играют в финале на всех Рождественских турниров. И в этот раз команда Президента настроена решительно и сделает все возможное, чтобы выиграть турнир в девятый раз в истории.

Поболеть за нашу дружину может любой желающий.

Вход на «Чижовка-Арену» бесплатный.  

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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