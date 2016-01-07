Матч за «золото» Рождественского хоккейного турнира на приз Президента: прямое включение СТВ

Новости Беларуси. В эти минуты на льду «Чижовка- Арены» за главный приз Рождественского международного хоккейного турнира сражаются команды Президента Беларуси и Финляндии. За тем, как проходит финальный поединок, следит корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ. У него и узнаем всю последнюю информацию.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Женя, добрый вечер.

Евгений Горин, СТВ:

Ирина, добрый вечер. Счет на текущий момент 1:0, к сожалению, не в пользу белорусов, а в пользу Финляндии.

Сегодня действительно скрестили клюшки сильнейшие команды турнира. За всю историю Рождественского турнира Беларусь всегда выходила в финал и 8 раз становилась победителем. А для сборной скандинавского монстра это попадание в финал – первое. Надо понимать, что выложиться они должны, конечно, на 100%, чтобы не упустить удачу. Они 6 раз становились обладателями бронзовых наград. В составе бело-синих сильнейшие бомбардиры, такие, например, как Марек Уром. А есть еще абсолютный рекордсмен мира среди профи по совокупному числу дней защиты цвета национальной команды Раймо Хелминен. К отметке в 331 матч за сборную своей страны пока никто не приблизился, кроме него.

К слову, в Финляндии только зарегистрированных игроков в хоккей примерно 1% от населения страны, а уж незарегистрированных никто и не считал. Финляндия – одно из сильнейших государств в плане развития хоккея.

Беларусь этот вид спорта тоже развивает. Можно вспомнить многое. Например, одна цифра: если в начале 90-х в республике было всего три крытых катка, то сегодня их тридцать.

На турнире Беларусь представляет команда Президента. Она объединяет знаковых для национального хоккея игроков – Цыплакова, Бикбулатова, Антоненко. В разные годы они выводили Беларусь из низших дивизионов в элиту мирового хоккея.

Только что завершился первый период. Счет по-прежнему 1:0 в пользу команды Финляндии. Смею надеяться, что впереди у нас два захватывающих периода, в которые все и решится.