17:3. Сборная Словакии стала бронзовым призером Рождественского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси

Новости Беларуси. Бронзовым призером Рождественского международного турнира любителей хоккея стала сборная Словакии. Она разгромила шведов со счетом 17:3.

Ирина Мартьянова, СТВ:

В спорткомплексе «Чижовка – Арена» работает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ. И у него мы узнаем все подробности прошедшего поединка. Женя, добрый день! Судя по счету, победа была легкой?

Евгений Горин, СТВ:

Добрый день, Ирина. Да, наверное, можно сказать, что победа словацкой сборной сегодня досталась достаточно легко. Но надо понимать, что эта схватка – за третье место, за бронзу. А более сильные соперники встретятся в финале. Это Беларусь и Финляндия.

Что касается встречи Словакия – Швеция, то матч был богат на острые моменты и шайбы. Можно сказать, что словаки разбушевались. С разгромным счетом 17:3 они одолели шведскую команду. И это рекорд турнира по заброшенным шайбам. И, видимо, Бог действительно любит троицу: это была третья попытка словаков взять бронзу на Рождественском турнире, и она стала удачной. В целом, команда себя показала на соревнованиях очень хорошо. Имея в составе лидера – чемпиона мира и обладателя кубка Стэнли Мирослава Шатана.

Что касается шведской соборной, то для них, несмотря на сегодняшний проигрыш, борьба за бронзу – лучший результат за всю историю участия в Рождественском турнире. До этого им удавалось подняться – самое удачное – на 7-е место в 2012 году. На этот раз, у них обновленный состав в так называем формате «40+». Однако, как видим, возраст профессиональной игре в хоккей не проблема.

Ожидали, что будете так популярны среди белорусских болельщиков?

Мирослав Шатан, игрок команды Словакии по хоккею:

Я действительно очень удивлен этим обстоятельством. С такой поддержкой играть гораздо приятнее! Мы хорошо провели время на турнире. Результат, в принципе, не так уж и важен по сравнению с тем, чтобы плесом к плечу с коллегами по команде противостоять на льду сильнейшим соперникам.

Евгений Горин, СТВ:

Мне остается напомнить, что сегодня вечером, в 19.00, в «Чижовка-Арене» состоится поединок за золото и серебро XII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента. Встретятся команды Беларуси и Финляндии.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Спасибо, Женя. Уже через 2 часа состоится эта битва, а поболеть за нашу дружину может любой желающий. Вход на «Чижовка-Арену» бесплатный.