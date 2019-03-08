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Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде

08 марта 2019 18:18
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В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. 8 марта в программе значилась спринтерская гонка у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ее старт вышли и четыре белоруски.

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде-1

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде-3

Для них гонка сложилась неплохо – все наши стреляющие лыжницы попали в очковую зону. Ну а лучший результат среди белорусок – у Динары Алимбековой, которая заняла 13 место. Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Несмотря на один промах, она опередила серебряную призерку – норвежку Ингрид Тандревольд на 9,7 секунды. Бронза – у немки Лауры Дальмайер.

9 марта состоится спринтерская гонка у мужчин.

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде-6

Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде-8

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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