Биатлон. Алимбекова заняла 13 место в спринтерской гонке на ЧМ в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. 8 марта в программе значилась спринтерская гонка у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На ее старт вышли и четыре белоруски.

Для них гонка сложилась неплохо – все наши стреляющие лыжницы попали в очковую зону. Ну а лучший результат среди белорусок – у Динары Алимбековой, которая заняла 13 место. Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии. Несмотря на один промах, она опередила серебряную призерку – норвежку Ингрид Тандревольд на 9,7 секунды. Бронза – у немки Лауры Дальмайер.

9 марта состоится спринтерская гонка у мужчин.