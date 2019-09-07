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«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США

07 сентября 2019 14:21
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Новости Беларуси. Спортивные болельщики в ожидании грандиозного события – битвы континентов. До матча Европа – США остается менее двух дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США-1

Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу. 7 сентября в Национальном аэропорту Минск встречали заокеанских соперников европейской сборной. Команда США уже практически в полном составе.

«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США-4

Всего же на обновленном стадионе «Динамо» соберутся помериться силами больше 300 атлетов. В советские годы подобные соревнования между США и СССР называли «матчами гигантов». На возрождение этого формата и сейчас откликнулись топовые спортсмены от Запада до Атлантики.

«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США-7

Я очень счастлива приехать в Беларусь. Я вообще впервые в Европе, так что я в предвкушении. Очень рада возможности показать лучшее, на что я способна, на таких соревнованиях. И правда, они приходят впервые? Это очень здорово.

«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США-10

На первом в истории легкой атлетики противостоянии такого уровня команду США усилили легенды спринта Эллисон Феликс и Майкл Роджерс. А вот в составе сборной Европы наши надежды на медали – 14 представителей Беларуси. Среди них прыгун Максим Недосеков, барьеристка Эльвира Герман и метательница копья Эльвира Холодович.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

Стартует грандиозный баттл 9 сентября.

# Легкая атлетика # Эллисон Феликс # Майкл Роджерс # Фотофакт

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