«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США

Новости Беларуси. Спортивные болельщики в ожидании грандиозного события – битвы континентов. До матча Европа – США остается менее двух дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу. 7 сентября в Национальном аэропорту Минск встречали заокеанских соперников европейской сборной. Команда США уже практически в полном составе.

Всего же на обновленном стадионе «Динамо» соберутся помериться силами больше 300 атлетов. В советские годы подобные соревнования между США и СССР называли «матчами гигантов». На возрождение этого формата и сейчас откликнулись топовые спортсмены от Запада до Атлантики.

Я очень счастлива приехать в Беларусь. Я вообще впервые в Европе, так что я в предвкушении. Очень рада возможности показать лучшее, на что я способна, на таких соревнованиях. И правда, они приходят впервые? Это очень здорово.