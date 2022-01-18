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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут практически без зрителей

18 января 2022 07:51
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Новости Китая. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут практически без зрителей. В свободную продажу билеты не поступят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут практически без зрителей-1

Такое решение принял организационный комитет Олимпиады из-за сложной эпидобстановки. При этом некоторые билеты распределят напрямую среди определенных групп зрителей, которые должны будут соблюдать строгие правила.  

Билеты на Олимпийские игры в Пекине продаваться не будут. Но кое-кто их все же получит – читайте здесь.  

Еще в октябре стало известно, что на трибуны не пустят иностранных болельщиков. Допуск местных зрителей до последнего момента был под вопросом. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Участие в стартах примут 28 белорусских спортсменов. Состав спортивной делегации утвержден 17 января на заседании исполкома Национального олимпийского комитета. 

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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