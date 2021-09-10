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«Я очень рад за нашу молодёжь». В Минске стартовал волейбольный турнир памяти Чайлытко

10 сентября 2021 20:24
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Новости Беларуси. В Минске стартовал 14-й Международный турнир по волейболу памяти заслуженного строителя Льва Чайлытко. Главный приз разыграют четыре дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я очень рад за нашу молодёжь». В Минске стартовал волейбольный турнир памяти Чайлытко-1

Участниками состязаний стали минский «Строитель», «МАПИД», «Западный Буг» и «Марко-ВГТУ». Задачи непременно выиграть кубок нет ни перед кем. Важнее проанализировать понимание между игроками в разных линиях. Ведь чемпионат стартует совсем скоро. А значит, нужно быть готовым.

«Я очень рад за нашу молодёжь». В Минске стартовал волейбольный турнир памяти Чайлытко-4

Сергей Рускевич, председатель ВК «МАПИД»:
Я очень рад за нашу молодежь, сейчас играет команда «МАПИД». Вижу огонь в глазах, желание играть, желание расти. Очень рад такому настрою. Я жду борьбы, равной борьбы. Все-таки это приехали две команды, с которыми придется встречаться на протяжении чемпионата.

«Я очень рад за нашу молодёжь». В Минске стартовал волейбольный турнир памяти Чайлытко-7

Турнир продлится еще два дня. Для объективного выявления победителя каждый из участников сыграет с каждым.

# Волейбол # Сергей Рускевич # Лев Чайлытко # Фотофакт

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