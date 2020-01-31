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КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту»

31 января 2020 06:51
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Новости Беларуси. Если шансов нет, это не значит, что играть не нужно. Видимо, так решило минское «Динамо» и дало одному из лидеров КХЛ «Автомобилисту» из Екатеринбурга настоящий бой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Зрители увидели захватывающее зрелище. Но счастье было не на нашей стороне. 

КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту» -1

На двоих соперники забросили 11 шайб. Четырежды по ходу матча белорусский клуб уступал. Но всякий раз находил в себе силы для ответного удара. Основные 60 минут завершились вничью 5:5.

КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту» -4

Однако в овертайме успех сопутствовал хозяевам. Впрочем, «Динамо» показало зрелищный хоккей, которого нам не хватало по ходу всего сезона.

КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту» -7

Завершится выездная серия «зубров» в субботу, 1 февраля. Играть предстоит с «Сибирью». 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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