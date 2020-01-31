КХЛ. «Динамо» показало зрелищный хоккей, хотя и проиграло «Автомобилисту»

Новости Беларуси. Если шансов нет, это не значит, что играть не нужно. Видимо, так решило минское «Динамо» и дало одному из лидеров КХЛ – «Автомобилисту» из Екатеринбурга настоящий бой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Зрители увидели захватывающее зрелище. Но счастье было не на нашей стороне.