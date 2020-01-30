Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Первые обладатели наград уже известны: 29 января определился победитель командного турнира. Сильнейшими стали представители Брестской области: в финале бадминтонисты, представляющие этот регион, переиграли извечных соперников и чемпионов 2019 года из команды «Минск-1».

Марьяна Вербицкая, победительница командного чемпионата Беларуси по бадминтону:

Конкурентов всегда хватает. В основном игроки из Минска, и каждый раз мы с ними боремся достаточно сильно, близко. Равные силы, по крайней мере с Минском, у нас точно. Соперников на самом деле очень много.

Счет 4:3 – это было достаточно близко к поражению. По конкуренции все, что можно сказать – что они очень сильные, как и мы.