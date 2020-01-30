Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первые обладатели наград уже известны: 29 января определился победитель командного турнира. Сильнейшими стали представители Брестской области: в финале бадминтонисты, представляющие этот регион, переиграли извечных соперников и чемпионов 2019 года из команды «Минск-1».
Марьяна Вербицкая, победительница командного чемпионата Беларуси по бадминтону:
Конкурентов всегда хватает. В основном игроки из Минска, и каждый раз мы с ними боремся достаточно сильно, близко. Равные силы, по крайней мере с Минском, у нас точно. Соперников на самом деле очень много.
Счет 4:3 – это было достаточно близко к поражению. По конкуренции все, что можно сказать – что они очень сильные, как и мы.
Сейчас в самом разгаре борьба в личном турнире. На этих соревнованиях, как и обычно, тренерский штаб просматривает спортсменов. Однако назвать чемпионат отборочным все же нельзя: состав участников на ближайший старт (командный чемпионат Европы в феврале) уже определен.
Влада Чернявская, старший тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Сильнейшие – это наша национальная команда, четыре девочки: Зайцева Алеся, Чернявская Анастасия, Бицукова Юлия и Вербицкая Марьяна. Шансы, я думаю, у молодежи пока не очень большие. Хотя мы отсматриваем здесь и молодежь, так как они прогрессировали в последнее время. Надеемся, что наша мужская команда повысила свое мастерство.
Чемпионат Беларуси по бадминтону завершится в субботу, 1 февраля. А уже на следующий день у национальной команды стартует заключительный сбор перед чемпионатом Европы.