Иванкович о подготовке к «Дакару»-2021: «Думаем об увеличении команды, чтобы на равных бороться с КамАЗом»

«Дакар-2020» состоялся. А что теперь? Какие планы у белорусской команды, рассказываем в программе «Специальный репортаж» . Времени на раскачку практически нет. Уже в апреле новый старт, и нужно успеть заявить на него ещё один капотный МАЗ. К тому времени, неплохо бы решить и проблему с подвеской – рессоры отказали неожиданно и на самом важном отрезке гонки. Это важно и в перспективе следующего «Дакара» – он ведь тоже пройдёт в Саудовской Аравии практически по тому же маршруту.

Дмитрий Вихренко, начальник конструкторского отдела спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»: Сейчас все усилия будут направлены на доработку подвески. То есть надо как-то перенастраивать амортизаторы, возможно, поиграться с рессорами, жёсткость рессор поменять, возможно, на другого поставщика выйти. В основном, это будет настройка параметров рессор и амортизаторов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»: Задача №1 – результат следующего года. Мы заложили и делаем сейчас второй капотный автомобиль. Думаем об увеличении команды, чтобы на равных бороться с КамАЗом. У которого 4 экипажа, и они используют различные тактики. Конструкторские особенности, конечно, есть. Это всё будем реализовывать, важен результат. Всё проанализируем, найдём ошибки и будем готовиться к максимальному результату на следующий год.

Для сравнения, у КамАЗа команда – 60 человек. У нас почти вдвое меньше. Увеличение команды с трёх до четырёх экипажей – это не просто посадить за руль ещё одного гонщика. Во-первых, его ещё нужно найти – задача непростая. Во-вторых, и штурман, и механик – также важнейшие игроки. В общем, задача сложная, но вполне решаемая.

Валерий Иванкович:

Есть чисто спортивный МАЗ. Но эта спортивная команда создаётся силами конструкторов, технологов, силами трудового коллектива МАЗа. То есть не в фигуральном, а в прямом смысле собирается конструкторами, технологами и рабочим классом на МАЗе. Поэтому эти компетенции, знания, которые люди приобретают, конечно же, они находят своё отражение в нашей технике. А наработки и ноу-хау лягут, конечно, в будущем в перспективные модели, которыми мы будем расширять свои доли присутствия на мировом рынке.

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