«Я этим живу». Большое интервью Александра Глеба о работе на «Матч ТВ», дочери и любимой кухне

В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА. Александр, вы отдаете себе отчет, что вы – самый популярный белорусский футболист. Александр Глеб, шестикратный обладатель титула «Лучший футболист Республики Беларусь», победитель Лиги чемпионов УЕФА:

Конечно. Мы посчитали, что ваша футбольная карьера составляет около 30 лет. Александр Глеб:

Да, если считать с детства, то 30 лет получается. Вы помните, как это было в первый раз, как отец вас отвел? Александр Глеб:

Меня отец отвел. Такой день получился насыщенный. В принципе, в Советском Союзе все мы во дворе играли в футбол, и я особо о профессиональном спорте не думал. Надо было чем-то заниматься, спортом. Александр Глеб:

Да, я и гимнастикой занимался, и прыжками в воду.



Почему папа футбол выбрал?



Александр Глеб:

Он фанат. Просто он сумасшедший по футболу!



Если бы отец обожал дартс или хоккей, вы бы стали хоккеистом?



Александр Глеб:

Если бы обожал хоккей, стал бы хоккеистом. Он меня повел. Я не очень хотел. Был дождь. Он меня привел, уже дети занимались, и тренер сказал: «Приходи в другой раз!» А я промок, злой. И в итоге тренер увидел, что я разозлился, и сказал: «Ладно, переодевайся». Так и началось…

А вот эта черта характера – «я разозлился» – помогает в игре, осталась ли она?



Александр Глеб:

Да. Я очень был злой, нервный и никогда не любил проигрывать. Всегда любил добиваться чего-то. Конечно, мне помогло это. Я понимаю, вы вряд ли это помните, вряд ли тренер сказал бы это ученику. Но в какой момент вы поняли, что вы немножко лучше как футболист, чем те, с кем играете рядом? Александр Глеб:

В первый день. Венгер – это «Арсенал». Вот ассоциация: «Арсенал» – это Венгер. В первый день? И тренер вам так прямо и сказал: «Саша, это будет «Арсенал». Александр Глеб:

Так и было, ничего не придумываю. Но он не сказал, что это будет «Арсенал». Но он сказал, что будет хорошая карьера. Александр Глеб:

Конечно, так и сказал. А какие данные должны быть у человека, чтобы понять, что он будущий Александр Глеб, кроме того, что его зовут Александр Глеб? Александр Глеб:

Наверное, самое главное, чтобы тебя звали Александр Глеб. Просто у меня получалось. Я всегда был резкий. И, конечно, данные, сопутствующие футболу.

Отец ваш тоже играл в футбол?



Александр Глеб:

Он его безумно любил. Как фанат, он уезжал с командами, болел за «Динамо-Минск». Я видел в Instagram: сын Роналду очень круто играет в футбол, и Роналду снимал на видео. Как вы думаете, это передается по наследству? Если игрок выдающийся, у него сын будет выдающимся игроком? Александр Глеб:

Собственно говоря, я слышал другое: что на детях талантливых футболистов природа отдыхает. Конечно, отец что-то даст. Раз мы уже заговорили о лондонском «Арсенале», каково это – работать с футболистами и преодолевать языковые барьеры? Общаются ли футболисты, либо вы только в игре: вышли на поле – и всё?



Александр Глеб:

Это очень важно. Футбол – это коллективный вид спорта и, конечно, взаимодействие на поле, разговор, подсказка – это необходимо. Для того, чтобы «влиться», почувствовать, набрать форму, показать тот футбол, который от тебя требуют, конечно, это очень важно.

Как удавалось преодолевать языковой барьер в самом начале? Александр Глеб:

Когда я перешел в «Штутгарт», нас с братом посылали в школу учить немецкий. Школа для иностранцев, кто только что прибыл. Мы пару раз сходили, очень смешно получилось. Мы решили, что будем платить преподавателю, который будет приезжать. Там было много китайцев. Было смешно за ними наблюдать. Вы немецкий нормально знаете? Александр Глеб:

Я немецкий знаю очень хорошо – лучше, чем английский. У вас богатейший опыт. Вы знаете разные футбольные культуры. Английская премьер-лига считается с точки зрения физики самой сложной. Приводят пример: «Табун лошадей бегает». Они просто сносят, они очень мощные. У них и фанаты футбольные такие же. Если Испания или Германия – это умный футбол, то в Англии тебя просто снесут. Вам физически не было это страшно? Александр Глеб:

Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришел, это было чисто силовой футбол. Это была борьба. Конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер нас поддержал. Мне понадобилось месяцев 4-5, чтобы привыкнуть. А как новичков принимают? Александр Глеб:

Здорово! Нет так какой-то дедовщины? Александр Глеб:

В «Арсенале» тогда был только один англичанин. Сложились ли у вас приятельские отношения с футболистами из других клубов? До сих пор вы с кем-то поддерживаете отношения? Александр Глеб:

Я сейчас поддерживаю отношения только с Фабрегасом в силу времени и так далее. Поздравляем друг друга с Днем рождения, спрашиваем, как дела. У него семья, детей куча. С Венгером хорошие. Когда я уходил из «Арсенала», он на меня, конечно, обиделся – не хотел, чтобы я уходил. Но он сложный человек. Мне кажется, это единственный тренер, у кого в таком количестве столько хейтеров. Эти баннеры «Уходи в отставку». Александр Глеб:

Это Англия. В принципе, она всегда так. Просто фанаты «Арсенала» хотят титулов. У «Арсенала» все время близко, но не доходит. Я считаю, что Венгер – это топ-тренер. Просто такая ситуация: лучшие каждый год уходят, ему надо опять строить команду – вот проблема вся. Вернемся к теме детей. Александр, вы молодой папа. Сколько уже вашей дочке? Александр Глеб:

Уже 10 месяцев. Каково это – быть отцом девочки? Александр Глеб:

Это, конечно, круто. Первое время, когда ребенок маленький, немного не понимаешь всей ответственности. А сейчас реакция есть ответная – улыбка. Это всё невероятно! Это такой стимул, и я этим живу.